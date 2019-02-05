- 1/2
- 2/2
أوضح احمد الشناوي الخبير التحكيمي، مدى صحة قرار محمد الصباحي حكم مباراة الأهلي وإنبي بإلغاء هدف للفريق البترولي، خلال مواجة الفريقين باللقاء المؤجل من الجولة الـ 13 للدوري الممتاز.
وكان رامي صبري مدافع انبي احرز هدف التعادل لإنبي في نهاية المباراة، قبل أن يقوم الحكم بإلغاؤه بداعي التسلل، وسط العديد من الإعتراضات.
وقال الشناوي في تصريحات لفضائية on sport "المباراة كانت صعبة تحكيميًا، ولكن محمد الصباحي نجح في إدارتها بشكل واضح".
وأوضح "هدف رامي صبري كان صحيح لأن موقف اللاعب كان سليم اثناء لعب الكرة، وبالتالي فالهدف سليم، والحكم المساعد هو المسئول عن احتساب التسلل".
وعن هدف انبي الأول أشار
وأردف "وبالتالي فهدف انبي الاول يعد غير صحيح، وهو ما يؤكد أن القرارات التحكيمية قد تظلمك في كرة وتنصفك في أخرى بدون قصد".
وأختتم تصريحاته مثنيًا على قرار محمد الصباحي، بطرد أحمد رفعت لاعب إنبي بعدما سخر اللاعب من الحكم بعد عدم احتساب خطأ لصالحه.
كانت هذه تفاصيل خبر الشناوي يوضح حقيقة إلغاء هدف إنبي أمام الأهلي.. ويكشف مفاجأة في الهدف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.