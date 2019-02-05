الشناوي يوضح حقيقة إلغاء هدف إنبي أمام الأهلي.. ويكشف مفاجأة في الهدف الأول

مباراة الاهلي وانبي

كتب- أحمد البادي:

أوضح احمد الشناوي الخبير التحكيمي، مدى صحة قرار محمد الصباحي حكم مباراة الأهلي وإنبي بإلغاء هدف للفريق البترولي، خلال مواجة الفريقين باللقاء المؤجل من الجولة الـ 13 للدوري الممتاز.

وكان رامي صبري مدافع انبي احرز هدف التعادل لإنبي في نهاية المباراة، قبل أن يقوم الحكم بإلغاؤه بداعي التسلل، وسط العديد من الإعتراضات.

وقال الشناوي في تصريحات لفضائية on sport "المباراة كانت صعبة تحكيميًا، ولكن محمد الصباحي نجح في إدارتها بشكل واضح".

وأوضح "هدف رامي صبري كان صحيح لأن موقف اللاعب كان سليم اثناء لعب الكرة، وبالتالي فالهدف سليم، والحكم المساعد هو المسئول عن احتساب التسلل".

وعن هدف انبي الأول أشار

"انبي حصل على ركلة حرة غير مباشرة سجل منها هدفه الأول، وبالرجوع إلى الكرة نجد أن هناك خطأ ضد لاعب الأهلي".

وأردف "وبالتالي فهدف انبي الاول يعد غير صحيح، وهو ما يؤكد أن القرارات التحكيمية قد تظلمك في كرة وتنصفك في أخرى بدون قصد".

وأختتم تصريحاته مثنيًا على قرار محمد الصباحي، بطرد أحمد رفعت لاعب إنبي بعدما سخر اللاعب من الحكم بعد عدم احتساب خطأ لصالحه.