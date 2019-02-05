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كتب- محمد معتز صلاح الدين
في مباراة الغد بعد إصابته أمام فالنسيا بالفخذ الأيمن، بعدما أشارت بعض التقارير الصحفية إلى إمكانية غياب ميسي عن مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدى ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
شهدت قائمة برشلونة التي أعلن عنها إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني وجود ليو ميسي واستعباد الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن القائمة المواجهة أمام ريال مدريد، مساء، غد، والتيستقام على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وكان هناك شكوك حول مشاركة نجم برشلونة ميسي،
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو تشهد عودة ميسي واستبعاد ديمبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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