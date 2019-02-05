رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز كتب- وليد خليل أعلن تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز عن راتب الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الأرجنتيني المخضرم رامون دياز. وقال آل شيخ إن راتب رامون دياز وجهازه المعاون بالكامل يتخطي ال ٧ ملايين دولار خلال موسم ونصف إذا قرر النادي تمديد تعاقده بعد نهاية الموسم الجاري. موسم ونصف إذا قرر النادي تمديد تعاقده بعد نهاية الموسم الجاري. واشار مالك بيراميدز الي أن هذه القيمة لا تشمل المكافآت الخاصة بالجهاز. ويصل رامون دياز الليلة إلي القاهرة قادما من لندن ليتولي مهام تدريب بيراميدز بشكل رسمي بداية من المباراة المقبلة، حيث يخوض المدرب الأرجنتيني أول مران له مع الفريق غدا الأربعاء بعد انتهاء الواحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين اليوم بعد الفوز مساء أمس علي الداخلية بهدفين نظيفين.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تعرف على راتب مدرب بيراميدز الأغلى في تاريخ الكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.