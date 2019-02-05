رياضة | تركي آل الشيخ يكشف عن القيمة التسويقية الضخمة للاعبي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يكشف عن القيمة التسويقية الضخمة للاعبي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز عن القيمة التسويقية الحالية للاعبي بيراميدز، شاملة اللاعبين المُعارين للأندية الأخري. وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": " القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حالياً ٦٠ مليون و٣٠٠ الف دولار تشمل الاعبين المعارين للفرق الاخرى". وأضاف: " القيمة المالية للاعبين الغير مصريين في صفوف "بيراميدز" 27 مليون دولار". وتابع: " العروض المقدمة لـ ٦ لاعبين الغير مصريين المملوكين لنادي بيراميدز تتجاوز الـ ٣١ مليون دولار". واختتم تصريحاته: " تكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعدية لسنة ونصف في حال مدد التعاقد للسنة القادمة تتجاوز الـ٧ مليون دولار من غير البونص".