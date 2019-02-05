رياضة | تركي آل الشيخ يكشف قيمة أجانب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يكشف قيمة أجانب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، قيمة اللاعبين الأجانب المتواجدين في نادي بيراميدز.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قيمة اللاعبين الغير مصريين في بيراميدز حالياً ٢٧ مليون دولار".

وقال في تدوينة جديدة عبر حسابه: "القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حاليا 60 مليون و300 ألف دولار تشمل اللاعبين المعارين للفرق الأخرى".

ويضم نادي بيراميدز في صفوفه حاليا لاعبين أجانب وهم؛ البرازيلي كينو والسوري عمر خربين والفلسطيني حامد حمدان والبيروفي كريستيان بينافينتي والبوركيني إيريك تراوري والإكوادوري سيفونتيس.