رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 5-2-2019.. مشاركة ميسي تقلق الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 5-2-2019.. مشاركة ميسي تقلق الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة برشلونة، مساء غدًا الأربعاء، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار ريال مدريد اليوم

*هازارد يعلن رغبته في الإنتقال إلى ريال مدريد

قالت صحيفة "التليجراف" الإنجليزية، أن البلجيكي إدين هازارد جناح ومهاجم تشيلسي الإنجليزي حسم مستقبله بشكل نهائي مع النادي اللندني.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن وكيل أعمال البلجيكي إدين هازارد أخبر إدارة نادي تشيلسي برغبة موكله بالرحيل عن صفوف البلوز خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة مع نهاية الموسم الجاري.

وأفادت التليجراف، أن إدين هازارد أبلغ إدارة تشيلسي برغبته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض المهاجم الدولي البلجيكي إدين هازارد في أكثر من مناسبة تجديد تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي، والذي سوف ينتهي مع حلول صيف عام 2020.

*راموس: تحملت مسؤولية الفريق بعد رحيل رونالدو

صرح سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني الحالي بأنه تحمل مسؤولية تنفيذ ركلات الجزاء في الريال بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه سعيد بتلك المسؤولية.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو من يقوم بتسديد ركلات الجزاء باستمرار، عندما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد قبل رحيله الصيف الماضي لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وهذا الموسم، أصبح سيرجيو راموس هو المنفذ الأول لركلات الجزاء في ريال مدريد، وأدى دوره بشكل مميز للغاية.

وتحدث سيرجيو راموس حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “بعد رحيل رونالدو، تحملت مسؤولية تسديد ركلات الجزاء“.

وأضاف “أنا سعيد للغاية بتحمل تلك المسؤولية، ولم أفكر أبدًا في الإساءة لشخصِ ما، وإذا شعر أي شخص بالإهانة فأنا أعتذر“.

وتابع “نحن – ريال مدريد – سننافس على جميع البطولات هذا الموسم، الدوري الإسباني، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا، علينا فقط أن نلعب بشكل جيد“.

*ميسي يعود لتدريبات برشلونة اليوم

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني للمشاركة في التدريبات الجماعية مساء اليوم مع البرسا تحضيراً لمواجهة ريال مدريد يوم غد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت تدريبات برشلونة الجماعية مساء اليوم مشاركة الثنائي المصاب ليونيل ميسي وزميله عثمان ديمبلي بالرغم من الشكوك حول مشاركة الثنائي أمام الريال.

ويأمل فالفيردي من مشاركة ميسي يوم غد أمام الريال كونه أهم عنصر في التشكيلة الأساسية للبرسا، ولكن لا يزال موقف ميسي غامض في انتظار قرار الفريق الطبي حول جاهزيته.

*رونالد يحاول إقناع لاعب الريال السابق بالإنضمام إلى اليوفي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحاول إقناع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز إلى صفوف اليوفي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد قام كريستيانو رونالدو بالاتصال بخاميس رودريجيز لمحاولة إقناعه بالانضمام الى يوفنتوس بدلاً من نادي أرسنال الإنجليزي في الصيف القادم.

الجدير بالذكر أن رودريجيز، يعاني من العديد من المشاكل في ناديه الحالي بايرن ميونيخ الألماني، خاصة لسوء علاقته مع المدير الفني النمساوي نيكو كوفاتش، مما قد يسهل من رحيله عن صفوف البافاري.

*مدريد يطلب تأجيل مباراة ليفانتي

أشعل نادي ريال مدريد أزمة قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة غدَا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيتقدم بطلب تقديم مباراة ليفانتي ليوم لمدة 24 ساعة لتقام 23 فبراير لأن الفريق الملكي ستكون آخر مبارياته 17 فبراير أمام جيرونا.

ويرى ريال مدريد أن رابطة الدوري الإسباني "الليجا" جاملت برشلونة باللعب أمام فالنسيا يوم السبت الماضي فيما واجه الريال مدريد ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد بعد 26 ساعة من مباراة برشلونة، لذا تحصل لاعبو المنافسة علي فرصة راحة أكبر قبل الكلاسيكو .