رياضة | كهربا وجمعة يقتربان من الانضمام لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا وجمعة يقتربان من الانضمام لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعض التسريبات إلى إدارة نادي الزمالك في الأيام الماضية حول اللاعبين المنضمين لقائمة المنتخب الوطني في المعسكر القادم للفراعنة.

وشملت التسريبات كل من كهربا وعبدالله جمعة إلى جانب طارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" في الوقت الذي لم يتضح موقف الثنائي أوباما ومحمود علاء حتى الآن.

وكانت حالة غضب قد انتابت إدارة الزمالك طوال الفترة الماضية بسبب عدم انضمام الثلاثي أوباما وكهربا ومحمود علاء بالتحديد وسط تألقهم مع الفريق وتقديمهم لمستويات مميزة لكن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري كان له رأي آخر وقام باستبعادهم من حساباته بصورة نهائية بداعي وجود البدلاء الأفضل منهم بين قوامه.

ويأمل مسئولو الزمالك في ضم أكبر عدد من اللاعبين للقائمة الهاصة بالمنتخب الوطني والمشاركة في أمم إفريقيا.