رياضة | تعليق تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على إنبي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على إنبي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز على تخطي الأهلي لعقبة إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": " التحكيم" في إشارة غامضة بعد فوز الأهلي مساء اليوم بصعوبة على الفريق البترولي.

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء اليوم الذي جمعهما على ملعب "بتروسبورت" سجل للأحمر "أيمن أشرف - جونيور أجايي"، بينما جاء هدف الفريق البترولي عبر اللاعب "محمود قاعود".

ورفع هذا الفوز رصيد الأهلي إلي 36 نقطة ليواصل ملاحقة الزمالك المتصدر بـ45 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.