رياضة | نجم ليفربول السابق يصدم جماهير الريدز بشأن رحيل "صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول السابق يصدم جماهير الريدز بشأن رحيل "صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق أن محمد صلاح نجم منتخب مصر والريدز الحالي، سوف يرحل عن الفريق الإنجليزي حال فشل ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

وصرح "هيسكي" لشبكة "جول" العالمية: " محمد صلاح سوف يرحل عن ليفربول إذا لم يفز الفريق بلقب البريميرليج بالموسم الحالي، فالألقاب والبطولات تلعب دورًا في استمرار اللاعبين وعدم رحيلهم لأي ناد آخر".

وأوضح "هيسكي" أنه لا يريد أن يُجزم بتفكير الثلاثي "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو" في الرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم حال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن هناك عدة أسباب أخري قد تجعلهم لا يقدمون على تلك الخطوة.

ويتربع ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة متفوقًا على مانشستر سيتي الثاني برصيد 56 نقطة.