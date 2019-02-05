رياضة | ميسي يحسم قرار مشاركته أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحسم قرار مشاركته أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة هو من سيحسم قرار مشاركته أمام ريال مدريد غدا في مباراة ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ميسي هو من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو وإن كان الأفضل تجنب المخاطرة به حتى لا يتعرض لضربة جديدة.

وشارك ميسي في تدريبات الفريق اليوم رفقة زملائه، دليل على استعداداته للمشاركة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

وكشفت الصحيفة عن رغبة ميسي في خوض مباراة ريال مدريد بسبب عشقه لكرة القدم بالإضافة إلى عدم خوضه لكلاسيكو الدور الأول بالليجا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي سيتم استدعاؤه في قائمة برشلونة الخاصة بالمباراة ولكن لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة.