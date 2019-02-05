رياضة | عبد الحفيظ يوعد جماهير الأهلي بالبطولات رغم الإرهاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يوعد جماهير الأهلي بالبطولات رغم الإرهاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على إنبي، مؤكدا أن هدف الفريق هو مواصلة الانتصارات من أجل المنافسة على كل الألقاب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"بوعد الجماهير ببذل كل مجهودتنا للمنافسة على كل الألقاب هذا الموسم، رغم الإرهاق الشديد الذي نعاني منه في ظل كثرة المباريات".

وأضاف:" لعبنا مباراة منذ يومين في الإسكندرية، ثم سافرنا للقاهرة للعب مباراة إنبي، ويوم الجمعة أمامنا لقاء هام أمام حرس الحدود، قبل أن نسافر لتنزانيا".

وتابع:"قدمنا مباراة جيدة، ولكن مجهودنا قل في أخر 10 دقائق والذي كلفنا هدفا".