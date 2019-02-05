شكرا لقرائتكم خبر عن واندا: ايكاردي سيعود للقمة مجددا والان مع التفاصيل
الخليج 365_
دافعت عارضت الأزياء واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي، ووكيله أعماله، عن زوجها بعدما تعرض المهاجم الأرجنتيني لصافرات استهجان من قبل جمهور الإنتر.
وقالت واندا: "هؤلاء يعرفون قيمتك جيدا، قبطان السفينة لا يمكن أن ينجُ من الغرق بأن يقفز من القارب، عليهم أن يعلموا ذلك جميعا"
وكان إيكاردي يماطل إدارة إنتر كثيرا الفترة الماضية بشأن مسألة تجديد تعاقده، بينما كانت واندا تطلق تصريحات مثيرة للجدل بشأن اللاعب.
ويذكر إن إيكاردي يمتلك في عقد شرط جزائي بقيمة 105 مليون يورو فقط.
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