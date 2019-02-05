شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يتعاقد مع أبو بكر تراولي والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- وقعت إدارة نادي الشباب مع الجامبي أبو بكر تراولي لمدة ثلاثة مواسم ونصف وجاء ذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية التي خضع لها. فيما شارك اللاعب في تدريبات الفريق عصر اليوم استعدادًا للمباراة القادمة في الدوري السعودي. وفي سياق متصل مددت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان رسمياً، عقد لاعبها حسان تمبكتي لمدة موسم واحد إضافي. وكان فريق الشباب قد تعادل مع الرائد بهدف لمثله في منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل فريق الشباب حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة بعد خوض 13 مباراة.

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