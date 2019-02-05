شكرا لقرائتكم خبر عن لاكازيت أفضل لاعب في آرسنال لشهر يناير والان مع التفاصيل

الخليج 365- حصد اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في صفوف الجانرز لشهر يناير. وشارك نجم هجوم الجانرز في 6 مباريات خلال شهر يناير الماضي، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف واحد فقط. ونجح لاكازيت في تسجيل 9 أهداف مع أرسنال، بينما ساهم في صنع 5 أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

كانت هذه تفاصيل خبر لاكازيت أفضل لاعب في آرسنال لشهر يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.