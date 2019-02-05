شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: محظوظ لوجودى فى يوفنتوس..ومن الرائع أن أحتفل بعيد ميلادى معهم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - برر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بقيام يوفنتوس بالاحتفال بعيد مولده للمرة الأولى.

وقال كريستيانو فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى ليوفنتوس: " شكرًا لكم، أنا سعيد جدًا للاحتفال بعيد ميلادي هنا".

وتابع رونالدو: "من الجميل أن تكون في إيطاليا، وأريد أن أشكر المشجعين على تحياتهم وأمنياتهم، شكرًا جزيلاً".

وبالحديث عن تجربة إنضمامه فى يوفنتوس قال: "إنها تجربة رائعة وأشعر بأنني محظوظ لوجودي هنا في الدوري الإيطالي، الناس يعاملونني بشكل جيد للغاية، وخاصة هنا في يوفنتوس".

وأنهى رونالدو حديثه قائلا: "تورينو مدينة جميلة وهادئة للغاية، عائلتي سعيدة وكذلك أطفالي، لذلك أنا سعيد جدًا لوجودي هنا".

ويحتفل رونالدو بعيد ميلاده الرابع والثلاثين اليوم، بجانب زملائه في يوفنتوس.

والجدير بالذكر أن رونالدو قد غادر صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي وانتقل إلى يوفنتوس في صفقة تجاوزت 100 مليون يورو.