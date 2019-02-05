شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي على رأس قائمة برشلونة استعدادا لكلاسيكو الكأس والان مع التفاصيل

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والتي تقام غدا على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

وشهدت القائمة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما كان مهدد بالغياب عن الكلاسيكو بسبب إصابة في عضلة الفخذ.

بينما خرج الفرنسي عثمان ديمبلي من قائمة الفريق الكتالوني بسبب معاناته من نزلة برد قوية حالت دون انضمامه لقائة البارسا.

وجاءت قائمة الفريق الكتالوني كالتالي.

شتيجن، أناكي بينا، سيميدو، بيكيه، فيرمايلينن، البا، لينجلينت، بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال، موريلو، أرثور، روبيرتو، ألينيا، ميسي، كوتينيو، سواريز، مالكوم، بواتينج.