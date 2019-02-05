شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي والان مع التفاصيل
حقق النادي الأهلي المصري فوزًا غاليًا على نظيره إنبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأحمر من الجولة الـ13 من مسابقة الدوري، والتي انتهت بنتيجة 2\0.
وبهذه النتيجة نجح النادي الأهلي في رفع رصيده إلى النقطة 36، محتلًا المركز الثالث، خلفًا لبيراميدز الوصيف برصيد 42 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر.
وإليكم ترتيب جدول الدوري المصري عقب فوز النادي الأهلي في مباراة اليوم:
1- الزمالك 45 نقطة.
2- بيراميدز 42 نقطة.
3- الأهلي 36 نقطة.
4- مصر المقاصة 30 نقطة.
5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.
6- المقاولون العرب 28 نقطة.
7- المصري 26 نقطة.
8- طلائع الجيش 25 نقطة.
9- سموحة 25 نقطة.
10- حرس الحدود 24 نقطة.
11- الإسماعيلي 23 نقطة.
12- الجونة 22 نقطة.
13- النجوم21 نقطة.
14- الداخلية 21 نقطة.
15- الاتحاد السكندري 21 نقطة.
16- إنبي 21 نقطة.
17- وادي دجلة 20 نقطة.
18- بتروجيت 18 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.