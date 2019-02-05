شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقترب من البريمرليج عن طريق هذا النادي والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية تركية أن الدولي المصري، محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادى قاسم باشا التركي، يخطف أنظار مسؤلي نادى فولهام الإنجليزي، ويدخل دائرة أهتماماته تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “hurriyet” أن نادى فولهام يستعد لتقديم عرضًا رسميًا لنظيره قاسم باشا من أجل الحصول على خدمات محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قيمته 15 مليون يورو.

وعلقت الصحيفة على رغبة نادى فولهام فى التعاقد مع محمود تريزيجيه، “العرض القنبلة.. 15 مليون يورو لتريزيجيه”، مؤكدة أن هذا العرض لا يمكن رفضه، بعدما قام النادى برفض العديد من العروض السابقة من تركيا والخليج وأوروبا.

ويقدم الدولي المصري أداء رائع مع قاسم باشا في الدوري التركي هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهما.

جدير بالذكر أن عديد من التقارير الصحفية التركية كانت قد أكدت أن فريق قاسم باشا وعد نظيره جالطة سراي بحسم صفقة تريزيجيه في الصيف المقبل.