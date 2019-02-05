شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يوناتيد يسعى لتجديد عقد راشفورد والان مع التفاصيل

أكدت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد بدأ فى فتح المفاوضات مع مهاجم الفريق ماركوس راشفورد، من أجل تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي ىسبورتس" الإنجليزية فإن مانشستر يونايتد بدأوا فى فتح خط المفاوضات مع راشفورد، من أجل توقيع عقدا جديدا معه ، حيث سينتهي العقد الحالى فى عام 2020 المقبل.

ويخشى مسئولو مانشستر يونايتد بشدة رحيل النجم الشاب عن صفوف الفريق فى الفترة المقبلة، لاسيما بعد العروض التي تلقاها من كبار أوروبا على غرار ريال مدريد الإسبانى.

ومن المتوقع أن يصل راتب راشفورد الجديد مع مانشستر يونايتد إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

مانشستر يونايتد بشكل مختلف مع سولشاير

يظهر فريق مانشستر يونايتد بوجه مختلف تحت قيادة المدرب المؤقت أولي سولشاير، الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذى تمت إقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادى مانشستر يونايتد هو الفريق الأكثر حصولا على النقاط بمسابقة الدورى الإنجليزى منذ قدوم سولشاير فى ديسمبر الماضى.

وتمكن مانشستر يونايتد من حصد 22 نقطة يليه توتنهام 18 نقطة، ثم ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بـ 16 نقطة، ثم مانشستر سيتي 15 نقطة، وأخيراً تشيلسي 13 نقطة.

وكان مانشستر يونايتد تفوق على ليستر سيتي بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما أول أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 48 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.