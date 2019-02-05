شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف سواريز اللعنة التي يخشاها الملكي قبل كلاسيكو الكأس والان مع التفاصيل

الخليج 365- تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم يوم غداً الأربعاء إلى ملعب الكامب نو والذي سيشهد مباراة ذهاب كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة ودائماً ما يجذب ليونيل ميسي الأنظار في الكلاسيكو خاصةً لأنه الهداف التاريخي لمباريات الفريقين.

لكن مباراة الغد ستكون الأنظار موجهه بصورة كبيرة صوب الاوروجوياني لويس سواريز الذي سجل ثلاثة أهداف " هاتريك " في فوز برشلونة على غريمه اللدود والتقليدي ريال مدريد بخماسية مقابل هدف في الدور الأول من الدوري الأسباني هذا الموسم.

ويمتلك لويس سواريز أرقام مميزة في الكلاسيكو حيث أنه في موسمه الخامس مع البلوجرانا نجح البيستوليرو في تسجيل تسعة أهداف في شباك الريال جاءت جميعها في بطولة الدوري الأسباني وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة لم يخسر نهائياً في أي مباراة أمام الريال سجل فيها سواريز أهداف.

ففي الكلاسيكو الأول الذي خاضه سواريز يوم الثاني والعشرين من شهر مارس 2015 نجح برشلونة في الفوز بهدفين مقابل هدف واحد وفي الموسم الذي تلاه 2015 – 2016 نجح سواريز في تسجيل ثنائية في المباراة التي فاز بها رفقائه بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو بيرنابيو

وفي موقعه الكامب نو التي أقيمت موسم 2016 – 2017 سجل سواريز هدف في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 ، قبل أن ينجح في تسجيل هدف ضمن ثلاثية برشلونة في البيرنابيو موسم 2017 – 2018 وسجل هدف في مباراة الدور الثاني لنفس الموسم والذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على الكامب نو.

وكانت آخر المحطات التهديفية التي سجل فيها سواريز أهداف في شباك الريال في لقاء الدور الاول هذا الموسم ليصبح رصيد مشاركات الأوروجوياني في أمام الريال إحدى عشر مشاركة نجح برشلونة في الفوز بخمسة مباريات منها وتعادل في مباراتين وتكبد الفريق مرارة الخسارة في أربعة مواجهات وسجل سواريز في الإحدى عشر مباراة تسعة أهداف وتمكن من صنع أربعة آخرين.

أهداف سواريز في الريال بكأس الملك

وفي بطولة كأس ملك إسبانيا خاض سواريز 25 مباراة منذ إنضمامه للفريق في صيف العام 2014 ونجح في تسجيل سبعة عشر هدفاً وصنع تسعة آخرين ومن المفارقات الغريبة أن سواريز نجح خلال المواسم الأربعة الماضية في أن يسجل بجميع مباريات نصف النهائي حيث جاءت أهداف على النحو التالي :-

البداية كانت في موسم 2014 – 2015 نجح سواريز في تسجيل هدف بلقاء الإياب أمام فياريال موسم 2015 – 2016 سجل سواريز سوبر هاتريك في شباك فالنسيا في المباراة التي تمكن فيها برشلونة من الفوز بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

وفي موسم 2016 – 2017 تمكن سواريز من تسجيل هدف في مباراتي الذهاب والإياب في شباك أتلتيكو مدريد قبل أن يسجل هدف في لقاء فالنسيا الموسم الماضي 2017 – 2018 .

سواريز وعقده شباك الريال في الكؤوس

وعلى الرغم من الأرقام الرائعة التي يمتلكها سواريز امام ريال مدريد إلا أنه يعاني من عقده ينتظر أن يتغلب عليها يوم غداً تتعلق بعدم نجاحه في تسجيل أيه أهداف في شباك الريال بالمباريات التي جمعت الفريقان في بطولة بطولات الكؤوس

وواجه سواريز ريال مدريد للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا 2010 – 2011 حينما كان لاعباً في صفوف أياكس أمستردام الهولندي وخسر فريقه وقتها برباعية نظيفة ولم يستطع التسجيل في شباك الريال قبل أن يواجه الملكي رفقة برشلونة موسم 2017 – 2018 وخسر الفريق 3-1 ذهاباً و 2-0 إياباً.

ليبقى السؤال واضحاً هل يقدر سواريز على مواصلة هوايته بالتسجيل في شباك الريال أم أن عقده الكؤوس سيكون لها كلمة الفصل ؟