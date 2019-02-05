شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان: ليفربول الأكثر حظا للفوز بلقب البريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قال اللاعب الدولي الألماني "إلكاي جوندوجان" متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي، أنّ فريق ليفربول، هو الأكثر حظا للفوز بلقب البريميرليج هذا الموسم، بسبب الميزة التي يمتلكها الريدز.

وذكر جوندوجان في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "ربما عدم مشاركة ليفربول، في مسابقتي كأس الاتحاد والرابطة، ستكون ميزة إضافية بالنسبة لهم".

وتابع : "عندما يكون عليك الركض في الموسم، لا تفكر في الكثير من الأشياء، تخرج وتلعب، عندما لا تكون لديك مخاوف في عقلك، يمكنك الفوز في الكثير من الأحيان هكذا شعرت عندما فزت باللقب مع بوروسيا دورتموند".

وأضاف: "كنا نملك ميزة اللعب في يوم واحد فقط في الأسبوع، ويورجن كلوب في وضع مماثل الآن مع ليفربول، سيلعبون فقط في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا".

وأشار : "كلوب لم يفز بنفس العدد من الألقاب الذي فاز جوارديولا، لهذا السبب الكل تفاجئ للغاية عندما تمكنا من الفوز بلقب الدوري الألماني مرتين على التوالي مع بوروسيا دورتموند".

وإختتم جوندوجان حديثه قائلا: "كلوب وجوارديولا، مختلفان في كل شيء، من حيث أسلوب اللعب وشخصياتهما، ولكن كلاهما عظماء، أنا أحبهم حقًا".

وفقد ليفربول، متصدر البطولة، نقطتين جديدتين بعد تعادله مع ليستر سيتي الأسبوع الماضي، وتعادله أمس امام وست هام 1-1 ليتقلص فارق النقاط مع مطارده مانشستر سيتي إلى 3 فقط.