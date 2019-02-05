انت الان تتابع بعد تهديدات بيراميدز.. اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يناقش وضع بند في لائحة النظام الأساسي، يقضي بألا يتجاوز عمر رئيس الاتحاد أو النائب 70 عاماً، وقال المصدر، إن اتحاد الكرة بصدد الانتهاء من التعديلات لإرسالها إلى الجمعية العمومية، قبل الاجتماع المقرر انعقاده يوم 23 فبراير الجاري. على صعيد آخر يعقد اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا مع رؤساء الأندية الـ18 المشاركة في الدوري الممتاز في الثانية ظهر غد الأربعاء بالمقر الرئيسي للاتحاد، لبحث تهديد ناديي بيراميدز والزمالك بعدم لعب مبارياتهما في الدوري قبل إنهاء الأهلي مؤجلاته.

ومن المنتظر إقامة مؤتمر صحفي عقب نهاية اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية في تمام الرابعة عصر الغد بقاعة المؤتمرات من أجل الإعلان عما توصل إليه الاجتماع من قرارات. وأصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن فيه اتباعه الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق باللجوء إلى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم شكوى



ومن المنتظر إقامة مؤتمر صحفي عقب نهاية اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية في تمام الرابعة عصر الغد بقاعة المؤتمرات من أجل الإعلان عما توصل إليه الاجتماع من قرارات.

وأصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن فيه اتباعه الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق باللجوء إلى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم شكوى اتحاد الكرة، في حالة عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع الفرق في الدوري، وإعلان جدول مباريات بطولة كأس مصر بشكل واضح، الذى لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

وشدد بيراميدز في بيانه على أن قراره يأتي لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، لأن من غير المنطقي أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني، بينما هناك أندية أخرى لم تخض مبارياتها في الدور الأول للمسابقة.

