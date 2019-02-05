انت الان تتابع فرجانى ساسى يفوز بجائزة الشهر فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

حصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال شهر يناير الماضي، بعد الأداء المميز والرائع الذى ظهر عليه اللاعب، خلال مباريات الفريق الأخيرة في مسابقة الدورى الممتاز وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث أحرز اللاعب خلال الموسم الحالى 6 أهداف في الدوري، وهدفا واحدا في كأس الكونفيدرالية، وأعلن الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن فوز ساسى بجائزة لاعب شهر يناير الماضى.

لاعب شهر يناير بنادي الزمالك هو فرجاني ساسي. pic.twitter.com/DSLAOV4JpT — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 5, 2019 وسجل فرجاني 4 أهداف خلال شهر يناير بواقع هدفين في شباك كل من بيراميدز ومصر المقاصة، وصنع هدف يوسف أوباما في شباك اتحاد طنجة. ويستعد الفريق الأبيض لمباراة النجوم المقرر لها السبت