فرجانى ساسى يفوز بجائزة الشهر فى الزمالك

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تحرير:أحمد ثروت ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
حصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال شهر يناير الماضي، بعد الأداء المميز والرائع الذى ظهر عليه اللاعب، خلال مباريات الفريق الأخيرة في مسابقة الدورى الممتاز وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث أحرز اللاعب خلال الموسم الحالى 6 أهداف في الدوري، وهدفا واحدا في كأس الكونفيدرالية، وأعلن الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن فوز ساسى بجائزة لاعب شهر يناير الماضى.
لاعب شهر يناير بنادي الزمالك هو فرجاني ساسي. pic.twitter.com/DSLAOV4JpT — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 5, 2019 وسجل فرجاني 4 أهداف خلال شهر يناير بواقع هدفين في شباك كل من بيراميدز ومصر المقاصة، وصنع هدف يوسف أوباما في شباك اتحاد طنجة. ويستعد الفريق الأبيض لمباراة النجوم المقرر لها السبت
لاعب شهر يناير بنادي الزمالك هو فرجاني ساسي. ⚽️ pic.twitter.com/DSLAOV4JpT— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 5, 2019
وسجل فرجاني 4 أهداف خلال شهر يناير بواقع هدفين في شباك كل من بيراميدز ومصر المقاصة، وصنع هدف يوسف أوباما في شباك اتحاد طنجة.
ويستعد الفريق الأبيض لمباراة النجوم المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك على ملعب بتروسبورت فى تمام الساعة السادسة مساء.
ويحتل الفريق لكرة القدم بنادى الزمالك صدارة الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة من 14 فوزًا والتعادل في 3 مباريات والخسارة في لقاء وحيد في حين يوجد النجوم في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة من 5 فوز 6 تعادل والخسارة في 9 مباريات.
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