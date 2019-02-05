شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يؤكد جاهزية مصر لإستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الإفريقي، أن مصر ستكون جاهزة لاستقبال كأس الأمم الإفريقية 2019 الصيف المقبل، في ختام جولة تفقدية للمنشآت والمرافق الثلاثاء.

وقالت مديرة الإعلام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ناتالي راب، من ملعب الإسكندرية، في تصريحات لوكالة فرانس برس: «خلال المرحلة الأخيرة من التفتيش الأول لفريق من الخبراء ستكون مصر جاهزة، ولدينا خطط للتجديد ولكن في مطلق الأحوال، في الأساس البنية التحتية موجودة».

وأكدت «راب»، أن مصر ستبذل كامل جهدها لحفظ الأمن، وهو التحدي الرئيسي للدولة المضيفة، قائلة: «نحن واثقون، ونعرف أنه ذلك سيحصل، وسيتم تجهيز جميع الملاعب بصالات للمراقبة»، لافتة أن ملعب السويس على سبيل المثال مُجهز بـ 90 كاميرا للمراقبة.

وزارت البعثة المكلفة من قبل الاتحاد الافريقي، الذي أطلق الأحد الجولة التفقدية الأولى على المرافق، التي ستستضيف مباريات كأس الأمم الإفريقية، العديد من الملاعب في القاهرة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، قبل أن تُنهي جولتها في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء.

وقال سامسون أدامو مدير المسابقات في (كاف) لوكالة فرانس برس “جميع البنى التحتية التي زرناها جيدة”.

واختار الاتحاد الإفريقي مصر في الثامن من يناير بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، على اثر قراره في يناير الماضي بسحب التنظيم من الكاميرون على خلفية التأخر في انجاز أعمال البنى التحتية وبعض منشآت الملاعب، إضافة إلى مخاوف من الوضع الأمني.