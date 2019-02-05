شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم «محمد فاروق» الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يراقب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، محمد فاروق، لاعب فريق بيراميدز، خلال مباريات فريقه بالدورى، وذلك تمهيدا لضمه بداية من الموسم المقبل. وعلمت «المصرى اليوم» أن المدرب السويسرى أبدى إعجابه الشديد بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية إلى جانب تحركاته المميزة داخل الملعب، ومن المنتظر الدخول فى مفاوضات مع نادى بيراميدز فى الصيف المقبل تمهيدا للحصول على خدماته.

فى سياق آخر، يدرس جروس مشاركة أحمد سيد «زيزو»، الوافد الجديد إلى القلعة البيضاء، خلال مواجهة النجوم المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدورى الممتاز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدرب السويسرى حصل على تقرير مفصل من أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد، عن «زيزو» خلال تدريبات المستبعدين من رحلة كينيا. وكان «زيزو» قد تم استبعاده من مباراة جورماهيا الكينى بالكونفيدرالية الأفريقية لعدم اكتمال جاهزيته الفنية. وينوى جروس الاعتماد على زيزو بشكل أساسى فى مباراة النجوم، ولاسيما أن الفارس الأبيض يفتقر لخدمات محمود عبدالمنعم «كهربا» بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء مصر للمقاصة الأخير من عمر بطولة الدورى.

تعاقد الزمالك مع «زيزو» من الدورى البرتغالى فى ميركاتو الشتاء الأخير مقابل 300 ألف دولار، وتم قيده فى القائمتين المحلية والأفريقية للفريق. وأثنى مسؤولو الزمالك على قدرات وإمكانيات زيزو، وظهر عليهم الحماس الشديد لإبرام تلك الصفقة، خاصة أن السويسرى جروس شاهد بعض المباريات له، وأثنى على مستواه أيضًا. فى سياق آخر، دافع «جروس» عن المغربى خالد بوطيب، مهاجم الأبيض، بعد مشاركته فى مباراة جورماهيا الكينى التى خسرها الزمالك بنتيجة 4/2. وأكد «جروس» لمسؤولى الزمالك فى كينيا بعد اللقاء أن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة، وهناك تفاهم بينه وبين أوباما وكهربا، رافضًا الانتقادات الشديدة التى يتعرض لها.

ويرى المدير الفنى أن مشكلة الفرص الضائعة ستنتهى مع مرور الوقت ويضع ثقته فى قدرات اللاعب التهديفية، وضرب المثل بالكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق السابق الذى كان يعانى من نفس الأزمة قبل رحيله إلى صفوف الوحدة السعودى. فيما يستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد وصول البعثة أمس قادمة من كينيا، حيث حصل اللاعبون على راحة، ومن المنتظر أن يبدأ الفريق استعداداته لمباراة النجوم اليوم.