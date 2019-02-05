شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الإبل» يختتم «الفحل وإنتاجه» لـ«الشعل» ويرصد حالتي عبث أحدها في «المجاهيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتمت اليوم (الثلاثاء) أولى فعاليات لجان التحكيم النهائية في انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض 120 كلم بعروض الفحل وإنتاجه للون الشعل بمشاركة 6 مشاركين تم تأهيلهم بحضور جماهيري كبير، وبمنافسة قوية من الإبل المشاركة من أقوى السلالات والفحول في لون الشعل، وبيّن المشاركون أن قوة التنافسية وتقارب المستويات زاد من إثارة الشوط.

وأعلنت اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، رصد حالتي عبث في شوط الفحل وإنتاجه في لون المجاهيم اليوم (الثلاثاء)، بعد فحوصات اليوم الثاني من دخولها مقر المهرجان، مضيفة أن جميع المنقيات المتأهلة إلى شبوك المبيت خضعت للفحوصات العبث وفحوصات DNA بعد تجاوزها أمس الأول لجان التشبيه والتهجين والتسنين.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي لنادي الإبل فوزان بن حمد الماضي أن حالة العبث تم رصدها في حالتين في منقية واحدة، وتم استبعادها من المشاركة، مضيفًا أن أجهزة متطورة أوجدها النادي لمحاربة هذه الآفة، ساهمت في إبعاد منقيتين في أول يومين من بداية استقبال الفحل وإنتاجه، الأولى كانت في لون الشعل أمس، والثانية في لون المجاهيم اليوم، وقال: «الأجهزة متقدمة ومتطورة تسهم في رصد العبث وأيضًا لدينا فحوصات كيمائية يتم الاستعانة بها لرصد العبث».

فيما بين بندر بن صحن بن شوية أحد المشاركين أن مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة شهد تطويرًا كبيرًا في آليته، ويعد المهرجان الأضخم على المستوى العالمي، مضيفًا أن فئة الفحل وإنتاجه أسهمت في اهتمام المنتجين ومحافظتهم على السلالات القوية والنادرة.

وأوضح ابن شوية أن منافسات الفحول وإنتاجها أسهما في خفض العروض القوية في أسواق الإبل، مضيفًا أن المنتجين زاد حرصهم للمحافظة عليها للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

يذكر أن عدد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث 1083 والإبل المشاركة 23516 متنًا.