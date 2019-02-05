الأهلى يفوز على إنبي بثنائية ويصل للنقطة 36 بالدوري المصري

حقق فريق الأهلى فوزاً صعباً بهدفين لهدف على إنبى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل ثنائية الاهلى أيمن اشرف وجونيور أجاى، فيما سجل محمود قاعود هدف أنبي

ورفع الأهلى رصيده إلى 36 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد إنبى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الثالث عشر، وواصل الأهلى رحلة الزحف نحو قمة الدوري.

ولعب الأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى – محمد هانى – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – على معلول، عمرو السولية – كريم وليد “نيدفيد” – ناصر ماهر – حسين الشحات – جيرالدو دا كوستا وجونيور أجاى.

فيما ضم تشكيل إنبى كلا من: عمرو حسام – على فوزى – رامى صبرى – أحمد صابر – عمرو الحلوانى – محمود توبة – محمد أشرف روقة – شيزار رمضان – محمود غالى – أحمد شكرى ومحمود قاعود.

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