محمود قاعود يضيف أول أهداف إنبى فى شباك الأهلى

أحرز محمود قاعود لاعب إنبي، الهدف الأول لفريقه في شباك الأهلي بالدقيقة 80 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 2/1.

وأحرز أيمن أشرف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، ثم أحرز جونيور أجايى الهدف الثانى في الدقيقة 54.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – كريم وليد “نيدفيد” – ناصر ماهر – حسين الشحات – جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: جونيور أجاى.

وضم تشكيل إنبى كلاً من:

حراسة المرمى : عمرو حسام.

خط الدفاع: على فوزى – رامى صبرى – أحمد صابر – عمرو الحلوانى.

خط الوسط: محمود توبة – محمد أشرف روقة – شيزار رمضان – محمود غالى – أحمد شكرى.

خط الهجوم: محمود قاعود.

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