شكرا لقرائتكم لاسارتي: فرحان بالأهلي والدوري فى الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على إنبي بهدفين مقابل هذف في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"البداية كانت متكافئة بين كلا الفريقي، عقب ذلك نجحنا في السيطرة على المباراة" ، وتابع: "المنافس نجح في أن يتسبب لنا في بعض المشاكل وكان من الممكن أن نسجل أهداف أخرى، لكن ذلك لم يحدث، والمنافس كان ندا قويا لنا.

وواصل "الضربات الثابتة لإنبي تسببت قي بعض المشاكل لنا، وأعتقد اننا ارتكبنا الأخطاء التي أدت لذلك" ، وأشار :"كان المنافس أفضل منا في بعض الدقائق وأضعنا فرص للتهديف كان من الممكن أن ننهي المباراة بعدد أكبر من الأهداف".

وتابع "محمد هاني لاعب مهم بالنسبة لنا، والتغيير في الناحية الدفاعية يجعلنا نفقد تدعيم الجانب الهجومي، وعقب خروجه هبط مستوانا، كما أن إصابة هاني حرمتنا من الشق الهجومي والدفع برمضان صبحي".

وأتم "المشوار في المناقسة على الدوري لا يزال طويلا، ونفكر في كل مباراة علي حدة.