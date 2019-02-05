شكرا لقرائتكم مدرب إنبي: هو أحمد رفعت اتطرد ليه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علي ماهر المدير الفني لإنبي، بأنه واجه فريقا قويا في مباراة اليوم أمام الأهلي لكنه ذاكره جيداً وراض تماما على أداء اللاعبين طوال المباراة.

وحقق فريق الاهلي فوزاً صعباً بهدفين لهدف على أنبي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف على ماهر في المؤتمر الصحفي :" واجهنا فريقا كبيرا وذاكرناه جيدا، وحتى الدقيقة ٣٠ كانت السيطرة لنا، ولا أدري لماذا تم

طرد أحمد رفعت الذي أثر علينا بالسلب"

وواصل ماهر " اللاعبون كانوا رجالا، وأشكرهم على ما قدموه طوال اللقاء وأبلغتهم بين الشوطين، أننا بإمكاننا إحراز أهداف ، مُعلقاً:"أرفض الحديث عن قرارات التحكيم، وأبديت اندهاشي من طرد أحمد رفعت رغم ذهابه للحكم لتقديم اعتذاره".

وتابع "في الدوريات الأورووبية الحكام يتواصلون مع اللاعبين بشكل عادي، لكن، في الكرة المصرية الأمر مختلف" ، وأتم "الدوري هذا الموسم صعب جدا، ومن المبكر الحديث عن من سيهبط أو من يتوج باللقب، فمن يحصل على نقطة تكون هامة للغاية في مشواره بالبطولة"