شكرا لقرائتكم رجع بعد 378 يوم للملعب.. يا فرحة ما تمت يا رفعت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عاد أحمد رفعت لاعب نادى الزمالك المعار الى نادى انبى للظهور فى الدورى الممتاز بعد مرور 378 يومًا بالمشاركة مع فريقه أمام الأهلى فى المباراة التى انتهت اليوم بهدفين لهدف فى المباراة التى اقيمت ضمن مباريات الدورى الممتاز.
وشارك أحمد رفعت فى 24 دقيقة فقط بعدما اعتمد عليه على ماهر كبديل فى الدقيقة 61 قبل أن يتلقى الطرد بالدقيقة 85 من عمر المباراة.
وعانى لاعب الزمالك من عدم المشاركة مع الأبيض منذ مباراة المصرى فى الدورى الممتاز يوم 24 يناير العام الماضى 2018 والتى شارك فيها لمدة 8 دقائق فقط بديلًا مكان محمود دونجا وفاز فيها المصرى بهدف نظيف.
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