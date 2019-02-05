شكرا لقرائتكم فيديو.. الأهلي يتخطى عقبة إنبي بهدفين لهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً بهدفين لهدف على إنبي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز .

سجل ثنائية الاهلي أيمن اشرف وجونيور أجاي فيما سجل محمود قاعود هدف إنبي

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة وله مباراة مؤجلة ، فيما تجمد رصيد أبي عند 21 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر وواصل الاهلي رحلة الزحف نحو قمة الدوري.

ولعب الأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى - محمد هانى – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – على معلول، عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا وجونيور أجاى.

فيما ضم تشكيل إنبى كلا من: عمرو حسام - على فوزى - رامى صبرى - أحمد صابر - عمرو الحلوانى - محمود توبة - محمد أشرف روقة - شيزار رمضان - محمود غالى - أحمد شكرى ومحمود قاعود.

بدأ اللقاء بضغط من لاعبى الأهلى على منطقة وسط دفاع انبى حتى الدقائق الخمسة الأولى. وفى الدقيقة الـ6 ينشط لاعبو إنبى ويصلون لمرمى محمد الشناوى بتسديدة قوية من أحمد شكرى يصدها الحارس، بعدها يستمر ضعط انبى لكن دون ترجمة لأهداف.

فى الدقيقة 9 يعود الأهلى لسيطرته على الملعب ويحصل جيرالدو على ضربة حرة مباشرة يتصدى لها معلول ينقذها دفاع إنبى ثم تصل نيدفيد الذى يسددها أيضاً تصطدم بالدفاع البترولى.

وفى الدقيقة 11 يخطف أجاى تمريرة من دفاع إنبى على حدود منطقة الجزاء ولكنه يمررها سيئة وينجح رامى صبرى فى التصدى لها ويمنع فرصة خطيرة للأهلى.

ويهدأ اللقاء بين الفريقين بسبب التمريرات السيئة من قبل الطرفين قبل أن يحاول الاهلى زيارة شباك الفريق البترولى عن طريق إنطلاقات معلول وإختراقات أجاى لكن دفاع أنبى تصدى لهذه الهجمات مُبكراً.

ونال محمد أشرف "روقا" لاعب انبى بطاقة صفراء أولى فى المباراة بعد تعمد عرقلة ناصر ماهر لاعب الأهلى.

واصل الأهلي الضغط على أنبي وأسفرت هذا الهجوم عن هدف سجله أيمن أشرف في الدقيقة 38 مُستغلاً "دربكة" دفاع أنبي بعد كرة ركنية لعبها على معلول .

لم يهدأ أداء الاهلي بعد هدف أيمن أشرف مع محاولات من أنبي لتسجيل هدف التعادل،وأنطلق جيرالدو بهجمة رائعة من ناحية اليمين ووصل الكرة إلى محمد هاني وسدد الأخير كرة بعيداً عن الشباك وأهدر كريم نيدفيد فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف نظيف.



الشوط الثاني فى مباراة الأهلي ضد إنبي

ضغط الأهلي مع إنطلاقة الشوط الثاني باحثاً عن هدف ثانً يٌريح لاعبيه ونجح أجاي في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 54 من جملة رائعة بين حسين الشحات وجيرالدو ووصلت إلى أجاي الذى أضاف الهدف الثاني في مرمى الفريق البترولي.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لعمرو الحلواني للخشونة ، وحاول الاهلي تسجيل هدف ثالث مُستغلاً سيطرته على مجريات اللقاء لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ذلك فيما غاب أنبي عن اللقاء وأبتعد لاعبيه عن تشكيل خطورة حقيقية أمام مرمى المارد الاحمر.

وشارك صلاح محسن في الدقيقة 76 بدلاً من جونيور أجاي وتلقي صلاح تمريرة رائعة من جيرالدو لكن صلاح محسن فشل في تسجيل الكرة هدفاً.

حاول أنبي زيارة شباك محمد الشناوي في الدقائق الأخيرة ونشط أداء لاعبيه بشكل واضح ونال جيرالدو بطاقة صفراء.

في الدقيقة 80 نجح محمود قاعود في تسجيل هدف أنبي الأول مُستغلاً ضربة ركينة أوعها برأسه في شباك الشناوي لتشتعل المباراة حيث حاول أنبي تسجيل هدف ثانً فيما حاول الاهلي تسجيل هدف ثالث.

وأشهر الحكم محمد الصباحي بطاقة حمراء لأحمد رفعت لاعب أنبي بعدما سخر الأخير من قرارات الأول وضغط أنبي بقوة في الدقائق الأخيرة ونال كريم نيدفيد بطاقة صفراء للخشونة وألغى الحكم هدف سجله أنبي في الدقيقة الأخيرة بسبب التسلل بعدها إنتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

هدف الأهلي الأول فى إنبي



هدف الأهلي الثاني فى إنبي



هدف إنبي فى الأهلي

