شكرا لقرائتكم بدء تطوير مدرجات ستاد القاهرة استعدادا لـ كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهت هيئة استاد القاهرة الدولي ، من إزالة المدرجات الموجودة في الملعب الرئيسي ، استعدادا لتركيب المدرجات الجديدة مطلع مارس المقبل للملعب الذي يستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.
وتعمل الشركات المختصة بتطوير استاد القاهرة الدولي علي الانتهاء من تطوير ارضية ملعب الاستاد والمدرجات ومداخل ومخارج الاستاد الدولي قبل نهاية مايو القادم .
وكان وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، قد قام بزيارة إستاد القاهرة أول أمس الاحد، لمتابعة عمليات تطوير الملعب .
وتشهد النسخة المقبلة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى التاريخ، علماً بأن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على اللقب القاري "7 مرات".
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