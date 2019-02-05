شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 البرغوث يطمئن جماهير البارسا قبل الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد برشلونة لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد غدا الأربعاء على ملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور قبل النهائى من كأس ملك إسبانيا.

ميسي يشارك فى مران برشلونة الأخير قبل الكلاسيكو

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى التدريب الاخير لبرشلونة الذي اقيم منذ قليل، ضمن استعدادات البارسا لكلاسيكو الأرض غدا أمام ريال مدريد فى نصف نهائي كأس إسبانيا.

وقاد إرنستو فالفيردى المدير الفنى لنادى برشلونة المران الرئيسي قبل انطلاق مباراة برشلونة ضد الريال فى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بملعب "كامب نو" في "ذهاب" الدور نصف النهائي من منافسات المسابقة.

وصعد برشلونة للدور نصف النهائي بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي، فيما تغلب ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 7 – 3.

ويتطلع برشلونة لتحقيق فوزاً مقنعاً من أجل تعزيز آماله في التأهل إلى نهائي المسابقة والمحافظة على حظوظه في حصد كأس ملك إسبانيا للموسم الخامس على التوالي قبل السفر إلى العاصمة "مدريد" لملاقاة الريال يوم 27 فبراير الجاري بملعب "سانتياجو برنابيو" في مباراة الإياب.

وسيكون الفوز العريض الذي حققه برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما يوم 28 أكتوبر الماضي بملعب "كامب نو" ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" عالقاً في الأذهان.



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