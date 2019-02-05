مواجهتان سهلتان للمتصدر ووصيفه في الدوري السعودي

اسماء السيد - يخوض الهلال المتصدر ووصيفه النصر مباراتين سهلتين عندما يحل الاول ضيفا على الباطن احد فرق ذيل الترتيب، في حين يستضيف الثاني القادسية في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة السعودية لكرة القدم.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 43 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن النصر وهو سيخوض المباراة مكتمل الصفوف.

واعتبر مهاجم الهلال نواف العابد ان مفتاح الفوز في المباراتين الاخيرتين كان تماسك جميع افراد الفريق، وقال في هذا الصدد "جميع اللاعبين على قلب واحد"، لافتا إلى أن "التشكيلة الأساسية ستجد دعما كبيرا من الاحتياطيين والعكس".

وأوضح العابد "إن احترام المنافس هو سبب الرباعية التي فاز بها فريقه على الفتح".

وعن مستواه بعد العودة من الاصابة قال "أحتاج لخوض مزيد من المباريات لاستعادة مستواي بشكل كامل، وأسعى لتحقيق الأمر في الفترة المقبلة".

في المقابل، يسعى النصر إلى تجاوز خسارته الماضية أمام التعاون، ما جعله يتخلف عن غريمه التقليدي في العاصمة السعودية بفارق 7 نقاط، وذلك عندما يستقبل القادسية.

ويتطلع النصر إلى مصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات للبقاء قريباً من الصدارة خصوصاً وأن صفوفه ستشهد عودة هدافه عبدالرزاق حمدالله الذي غاب عن المباراة الماضية بداعي تراكم البطاقات.

كما أن المباراة قد تشهد الظهور الأول للدولي عبدالله الخيبري والمهاجم عبدالله السالم اللذين تعاقد معهما النادي مؤخراً، فيما تبدو مشاركة النيجيري أحمد موسى صعبة لعدم جاهزيته البدنية.

ويأمل الشباب في ملاحقة المتصدر ووصيفه عندما يحل ضيفاً على الفتح الجريح. فالشباب الذي يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة، توقف قطار انتصاراته ويتطلع إلى تجاوز مضيفه للبقاء قريباً من فرق المقدمة وفي نفس الوقت المحافظة على مركزه، بينما يسعى الفتح الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الى تعويض خسارته الكبيرة أمام الهلال في المرحلة الماضية.

ويبحث الاتحاد عن مواصلة انتصاراته عندما يصطدم بعقبة صعبة متمثلة بالتعاون.

ويدخل الاتحاد المضيف المباراة وهو في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة ،وليس أمامه خيار سوى الفوز فقط لجمع أكبر قدر ممكن من النقاط لتفادي الهبوط.

أما التعاون، فيدخل المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 29 نقطة، وهو حقق فوزاً مهما على النصر في المرحلة الماضية، ويطمح في خطف النقاط الثلاث وزيادة مصاعب مضيفه.

وفي باقي المباريات يلعب أحد مع الفيصلي الخميس، والحزم مع الأهلي، وتستكمل المباريات الجمعة عندما يلعب الفيحاء مع الاتفاق، وتختتم السبت بمباراة الرائد و الوحدة.