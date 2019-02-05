"رجب" الإنتاج الحربى يبدأ فترة التأهيل من جراحة الركبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمد رجب، مهاجم الإنتاج الحربى، فترة التأهيل تمهيداً للمشاركة فى المران الجماعى بعد إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة. وتعرض رجب للإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة فى مباراة حرس الحدود، التى انتهت بخسارة الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام. ويستضيف الجونة نظيره الإنتاج الحربى على استاد الجونة فى تمام الرابعة عصر الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 للدورى.

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