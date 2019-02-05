شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الحفيظ بعد الفوز على إنبى: الدقائق الأخيرة "درس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفوز الذى تحقق أمام إنبى اليوم 2 / 1 كان مهما للغاية للاستمرار فى المنافسة على بطولة الدورى.
وتابع عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة ONSPORT : استحوذنا على 80 دقيقة أمام إنبى ولكن حدث نوع من التوتر فى الدقائق الأخيرة للاعبين وهى فرصة جيدة ودرس للتعلم والعمل فى الفترة المقبلة.
وأضاف مدير الكرة بالأهلى: "هناك ضغط كبير فى المباريات للأهلى سواء فى أفريقيا أو بطولة الدورى، ولكننا مستعدون لذلك وسعيد بعودة اللاعبين المصابين للفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عبد الحفيظ بعد الفوز على إنبى: الدقائق الأخيرة "درس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.