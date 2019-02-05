شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 5/ 2/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الثلاثاء 5/ 2/ 2019 مباراتان بالدورى الممتاز، حيث التقى بتروجت مع وادى دجلة، واصطدم إنبى بالأهلي.

حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على وادى دجلة "بالتخصص" بهدف مقابل لا شىء أحرزه أحمد عبد الرسول فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء، الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة الـ21 للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى 18 نقطة وما زال فى المركز الأخير بجدول المجموعة ليجدد امله فى البقاء بالدورى، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند 20 نقطة وما زال فى المركز قبل الأخير.

وفاز الأهلي على نظيره إنبي بنتيجة 2/1 في المباراة التى جمعتهما معلى ستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلى أيمن اشرف وجونيور أجاى في الدقيقة 38، 54، فيما سجل محمود قاعود هدف أنبي الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع الأهلى رصيده إلى 36 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد إنبى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الثالث عشر، وواصل الأهلى رحلة الزحف نحو قمة الدوري، حيث يحتل الزمالك الصدارة برصيد 45، وبيراميدز في المركز الثانى برصيد 42 نقطة.