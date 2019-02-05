شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طه إسماعيل: استغناء الأهلى عن كوليبالى خاطئ والدليل هدف إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل، الخبير الكروى المدير الفنى السابق للمنتخب، أن استغناء الأهلى عن ساليف كوليبالى مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية قرار خاطئ.

وتابع طه إسماعيل، فى تصريحات لقناةONSPORT رحيل كوليبالى خطأ بسبب طول القامة والتوقع الذى يتميز به اللاعب، والدليل تلقى الأهلى أكثر من هدف مؤخراً من كرات عرضية.

وفاز الأهلى على إنبى 2 /1 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء هدف فريق إنبى عن طريق محمود قاعود من عرضية، بينما أحرز هدفى الأهلى أيمن أشرف وجونيور أجاى.