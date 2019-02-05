شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: اجتهدنا أمام الأهلى رغم الخسارة ولا أعلم لماذا تم طرد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على ماهر، المدير الفنى لإنبى، إنه واجه فريقا قويا فى مباراة اليوم أمام الأهلى، لكنه ذاكره جيداً وراض تماما على أداء اللاعبين طوال المباراة.

وحقق فريق الأهلى فوزاً صعباً بهدفين لهدف على إنبى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف على ماهر فى المؤتمر الصحفى: "واجهنا فريقا كبيرا وذاكرناه جيدا، وحتى الدقيقة ٣٠ كانت السيطرة لنا، ولا أدرى لماذا تم طرد أحمد رفعت الذى أثر علينا بالسلب".

وواصل ماهر: "اللاعبون كانوا رجالا، وأشكرهم على ما قدموه طوال اللقاء وأبلغتهم بين الشوطين، أننا بإمكاننا إحراز أهداف، مُعلقا: "أرفض الحديث عن قرارات التحكيم، وأبديت اندهاشى من طرد أحمد رفعت رغم ذهابه للحكم لتقديم اعتذاره".

وتابع: "فى الدوريات الأورووبية الحكام يتواصلون مع اللاعبين بشكل عادى، لكن فى الكرة المصرية الأمر مختلف"، وأتم: "الدورى هذا الموسم صعب جدا، ومن المبكر الحديث عمن سيهبط أو من يتوج باللقب، فمن يحصل على نقطة تكون مهمة للغاية فى مشواره بالبطولة".