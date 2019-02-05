ماذا قال سيدومير للاعبى الإسماعيلى قبل 48 ساعة من مواجهة المقاصة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى مرانه الرئيسى استعدادا لمباراة مصر المقاصة المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. بدأ المران بمحاضرة قصيرة طالب فيها سيدومير لاعبيه بمواصلة تقديم العروض القوية، والفوز على المقاصة للاستمرار فى الزحف نحو المراكز المتقدمة فى جدول المسابقة. وخلال المران ركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة المدير الفنى البلجيكى على التمركز الدفاعى الصحيح واستغلال الكرات الثابتة لمباغتة الفريق الفيومى، وأوقف المدير الفنى المران أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء التى يرتكبها اللاعبون خلال الحالتين الدفاعية والهجومية. وانتهى المران بتقسيمة قوية ظهر فيها الحماس والروح المعنوية المرتفعة والرغبة فى المشاركة بشكل أساسى فى المباراة.

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