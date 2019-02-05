شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طرد أحمد رفعت من مواجهة إنبي والأهلي بداعى "السخرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الحكم محمد الصباحى البطاقة الحمراء "الإنذار الثاني" لأحمد رفعت لاعب إنبي، بداعى السخرية من قرار الحكم أمام الأهلى فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز أيمن أشرف هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء، ثم أحرز جونيور أجايى الهدف الثانى في الدقيقة 54، وأحرز محمود قاعود الهدف الأول لإنبى في الدقيقة 80.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: جونيور أجاى.

حراسة المرمى : عمرو حسام.

خط الدفاع: على فوزى - رامى صبرى - أحمد صابر - عمرو الحلوانى.

خط الوسط: محمود توبة - محمد أشرف روقة - شيزار رمضان - محمود غالى - أحمد شكرى.

خط الهجوم: محمود قاعود.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحًا بالفوز الكبير الذى حققه على سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أما إنبى فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.