خالد الغندور: الحكم ألغى هدفًا صحيحًا لإنبي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أن الحكم ألغى هدفًا صحيحًا لإنبي أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر (2-1) مساء اليوم الثلاثاء بالدوري المصري.

وكان إنبي أحرز هدفًا أمام الأهلي في الرمق الأخير من المباراة عن طريق قائد الفريق رامي صبري، لكن حكم الراية ألغى الهدف بداعي وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

وكتب الغندور عبر حسابه على تويتر: "هدف سليم لإنبي لم يُحتسب، وعلى نفس الخط واليد سابقة ليس لها علاقة".

وأضاف: الهدف الأول للأهلي بيد جيرالدو من البداية، وطرد ظالم لأحمد رفعت لاعب إنبي بسبب اعتراضه على فاول لم يُحتسب لصالحه، وهو فاول مليون في المائة".

وأوضح: "الحل هي تقنية الـvar على الجميع لو عايزين العدالة".

وأتم قائد الزمالك السابق تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي قدم مباراة سيئة بأداء مختلف عما ظهر به في مباراة سيمبا التنزاني بدوري الأبطال، والتي انتهت بفوز الأحمر (5-0).