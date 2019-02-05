مئوية خامسة لعاشور وقاعود يسجل "بالتخصص".. أرقام من لقاء إنبي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الأهلي حملة دفاعه عن لقب الدوري بتحقيق فوز جديد على حساب إنبي بعد تخطي عقبة الفريق البترولي بنتيجة (2-1) في مؤجلة من الأسبوع الـ13 من المسابقة.

ورفع الأحمر رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة، ليقلص الفارق مع بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ45 نقطة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز حقائق المباراة:

- مئوية خامسة لعاشور:

عاد حسام عاشور قائد الأهلي للمشاركة مع الفريق بعد غياب استمر لأكثر من شهرين بسبب الإصابة، بعد الدفع به في الدقيقة الـ70 بدلا من لاعب الوسط عمرو السولية.

ووصل صاحب الـ32 عامًا إلى مباراته رقم 500 مع الأهلي في جميع المسابقات، وسجل اللاعب خلال مسيرته التي بدأت منذ 2004 ثلاثة أهداف وصنع 17 آخرين.

وحصد عاشور لقب الدوري 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 7 مرات، ودوري الأبطال 5 مرات، والسوبر الإفريقي 5 مرات، والكونفدرالية مرة.

- 4 انتصارات متتالية:

للمرة الثانية خلال الموسم الجاري، حقق الأهلي أربعة انتصارات متتالية، بعد الفوز على سموحة بنتيجة (1-0)، مصر المقاصة (3-0)، وادي دجلة (2-1)، وإنبي (2-1).

وكان الأهلي حقق أربعة انتصارات متتالية خلال شهر ديسمبر الماضي على حساب بتروجيت والجونة وطلائع الجيش والنجوم، قبل التعادل مع الداخلية والخسارة من بيراميدز.

ويستهدف حامل اللقب مواصلة انتصاراته في المسابقة وتحقيق الانتصار الخامس على التوالي لأول مرة هذا الموسم، عندما يستضيف حرس الحدود يوم الجمعة بالأسبوع الـ21.

- محمود قاعود بالتخصص:

نجح إنبي في تقليص الفارق أمام الأهلي عن طريق محمود قاعود بالدقيقة 80، بعدما حوّل اللاعب الكرة برأسية إلى شباك الأهلي رغم محاولة الحارس محمد الشناوي في إبعادها.

وبات هذا الهدف هو الرابع لمحمود قاعود في شباك الأهلي.

وكان صاحب الـ30 عامًا سجل هدفين في الأهلي بقميص المنيا في دور الـ16 لكأس مصر (2013-2014)، وهدف بقميص إنبي في الدوري موسم (2014-2015).

- جيرالدو يترك بصمته:

ترك الأنجولي جيرالدو بصمته مع الأهلي ونجح في صناعة هدفي الفوز على إنبي، خلال الظهور الثالث له مع الفريق في الدوري منذ الانضمام إليه بالميركاتو الشتوي الماضي.

وصنع جيرالدو الهدف الأول في الدقيقة الـ38، بعدما استغل اللاعب ضربة ركنية ليمرر الكرة داخل المنطقة وتصل إلى أيمن أشرف الذي افتتح التسجيل في المباراة.

وفي الشوط الثاني، عاد اللاعب نفسه ليصنع الهدف الثاني بعدما توغل في الجبهة اليمنى ليمرر الكرة إلى جونيور أجايي الذي ضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة الـ54.