بعد هزيمة دجلة.. بتروجت لمصراوي: البقاء في الدوري صعب ولكن ليس مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال محمد عودة، المدير الفني الجديد لنادي بتروجت، إن مهمته للبقاء بالفريق في الدوري صعبة ولكنها ليست مستحلية على الإطلاق.

فاز بتروجت بهدف نظيف على نظيره وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأشار عودة ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ عقب المباراة إلى أن فريقه يمتلك لاعبين على أعلى متسوى؛ حيث يضم مزيج من الشباب والخبرات، منوهًا إلى أن مهمته للبقاء في الدوري صعبة ولكنها ليست مستحلية على الإطلاق.

وأتم المدير الفني لبتروجت حديثه بالإشارة إلى أن اللاعبين المتواجدين في الفريق قادرين على البقاء في الدوري والمنافسة على مركز متقدم، منوهًا إلى إنه استلم المهمة في وضع صعب جدًا بجدول الدوري لذا شدد على لاعبيه عدم الخسارة في أي مباراة مقبلة وخطف أي نقطة لأنها ستكون فارقة في جدول المسابقة.

ويتذيل بتروجت جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعهما من 21 مباراة، بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز قبل الأخير.