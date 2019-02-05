لاسارتي: الضربات الثابتة سببت لنا بعض المشاكل.. وإنبي كان الأفضل في بعض الدقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه واجه خصما قويا، وتمكن من الفوز عليه في النهاية.

وحقق الأهلي، فوزا صعبا على إنبي بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، إن الأهلي نجح في السيطرة على المباراة ، لكن مع حلول الدقيقة 12 بدأ التكافيء يظهر بين الفريقين.

وأضاف، أن إنبي تمكن من إحداث بعض المشاكل للأهلي، والأهلي كان أمامه العديد من الفرص لتسجيل أهداف اخرى.

وأوضح مدرب الأهلي، أن الضربات الثابتة لفريق إنبي تسببت في حدوث بعض المشاكل للأهلي، كما أن لاعبيه ارتكبوا بعض الأخطاء خلال المباراة.

وتابع" الأهلي أهدر العديد من الفرص كانت كفيلة لخروجه فائزا بأكثر من هدفين، وعلى الجانب الأخر ففريق إنبي كان الأفضل في بعض الدقائق.

وأشار "كان المنافس أفضل منا في بعض الدقائق وأضعنا فرص للتهديف كلن من الممكن أن ننهي المباراة بعدد أكبر من الأهداف".

وانتقل للحديث عن سبب عدم الدفع برمضان صبحي أمام إنبي، مؤكدا أن خروج محمد هاني جعل مستوى الفريق يتراجع، ولولا اصابته لدفع برمضان صبحي في اللقاء.