الأهلي يوضح لمصراوي سبب تغيير محمد هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، سبب تغييرهم للظهير الأيمن محمد هاني خلال مباراتهم أمام إنبي.

وشهدت الدقيقة 81 خروج محمد هاني بعد دقيقة من تسجيل إنبي هدفًا ومشاركة بدلاً منه باسم علي.

ومن جانبه، نفى عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن يكون تغيير محمد هاني بسبب إصابة، مضيفًا: "استبدالناه لإراحته".

وفاز الأهلي على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.