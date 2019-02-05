تركي آل الشيخ يُطالب اتحاد الكرة بتوضيح لمشهد "ضابط الشرطة" في مباراتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - طالب تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، اتحاد الكرة المصري بتوضيح لمشهد نزول رجل أمن بزيه الرسمي لملعب مباراتهم أمام الداخلية.

ودوّن تركي آل الشيخ، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، قائلاً:"نريد إجابة عماحدث البارحة في ماتش الداخلية ونزول رجل الأمن بالزي الرسمي وبسلاح إلى أرض الملعب وماهي العقوبة من الاتحاد المصري لكرة القدم؟".

وكانت الدقيقة 80 من مباراة بيراميدز والداخلية أمس الاثنين قد شهدت دخول ضابط شرطة لعلاج لاعب الداخلية بعد اصطدامه بعبد الله بكري في كرة مشتركة.

وهي اللقطة التي دفعت تركي آل الشيخ، للتعقيب أمس أيضًا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قائلاً:"سؤال .. هل من القانوني نزول رجل أمن في وقت المباراة بدون إذن من الحكم؟!".

وانتهت مباراة بيراميدز بفوزه بهدفين نظيفين أمام نظيره الداخلية ليرفع رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري جمعهم من 21 مباراة، بينما توقف رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الـ 14.