شاهد.. تعليق تركي آل الشيخ على مباراة الأهلي وإنبي

كتب - عادل أبو الفضل: علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز على محمد الصباحي حكم مباراة الاهلي وانبي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز. الثلاثاء في الدوري الممتاز. ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليق من كلمة واحدة قائلاً "التحكيم". يذكر أن مباراة الأهلي وإنبي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وشهد اللقاء جدل تحكيمي عقب إلغاء هدف للفريق البترولي في نهاية اللقاء كان كفيلا بتحويل النتيجة إلى التعادل.

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