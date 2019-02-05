شاهد.. خالد الغندور: هدف إنبي صحيح وهدف الأهلي من لمسة يد

كتب- أحمد البادي:

انتقد خالد الغندور اداء حكم لقاء الأهلي وانبي الذي أقيم مساء اليوم ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الاحمر بهدفين مقابل هدف.

وكتب الغندور على حسابه بموقع

تويتر، "هدف سليم لإنبي لم يحتسب و علي نفس الخط واليد سابقة ليس لها علاقة والهدف الأول بيد جيرالدو من البداية وطرد انبي بسبباعتراضه علي فأول لم يحتسب لصالحه و هو فاول مليون في المية".

وكان إنبي سجل هدف في الدقائق الأخيرة من اللقاء عن طريق رامي صبري لكن حكم المباراة ألغاه بدافع التسلل، وطرد محمد الصباحي حكم المباراة أحمد رفعت لاعب إنبي بعد مطالبته بخطأ لصالحه.